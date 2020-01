In der Nacht zu Sonntag (19.01.2020) gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam auf ein Grundstück am Postdeich in Griethausen und anschließend in ein dort befindliches Gartenhaus. Hier entwendeten sie ein etwa 15 Jahre altes Quad der Marke Yamaha (Typ Raptor 660, Farbe blau) mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-OD72. Hinweise zu verdächtigen Personen bzw. Feststellungen an die Polizei Kleve, Telefon 02821 - 5040.