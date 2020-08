Mittwoch, der 19.August war der letzte der drei Tage, an denen von mehreren Tauchern Fotos und kleine Videos im Spoykanal aufgenommen wurden. Mit dabei waren ausser dem Niederrheintaucher Clemens Venmans und seiner Frau (Geldern), Ralf Gartzweiler aus Dormagen und André Mölder aus Rees. Dieses Mal galt es den Bereich nahe der Schleuse bis zum Altrheinarm unter Wasser und vom Wasser aus zu erkunden. Ziel ist es, dem Spoykanal für die Klever Bürger ein Gesicht zu geben und zu zeigen, dass die Wasserader nicht nur eine trübe, manchmal veralgte Brühe ist, sondern ein erhaltenswerter Erholungs- und Erlebnisraum. Es tummelte sich eine Vielzahl von Barschen in der Spoy, aber auch Hechten, Aalen, Muscheln und Krebsen bietet der Kanal einen Lebensraum. Eine Riesenüberraschung erlebt Clemens Venmans, als er in eine durch das Niedrigwasser freigelegte Öffnung unter die Schleusenmauer schwamm und am Ende einen Biber von beachtlicher Grösse entdeckte, der es sich auf seinem Bau gemütlich gemacht hatte. Ein von dem Taucher geschossenes Handyfoto (die Spezialkamera war dazu nicht geeignet) ist in der Bildergalerie zu finden. Aber nicht genug der Überraschungen. Die Taucher entdeckten noch einen weiteren Fund der besonderen Art, der bald Bestandteil eines besonderen Projekts für Kinder werden wird.

Die entstandenen Bilder möchte der Förderverein Stadt . Land . Fluss…Schluss? e. V. unter Vorsitz von Helmuth Plecker bald der Öffentlichkeit vorstellen. Geplant ist eine Foto-Ausstellung „Spoyland Erlebniswelten“ im Schalterbereich des Kundenzentrums der Volksbank Kleverland. Allerdings kann die Ausstellung erst nach Lockerungen der Corona-Massnahmen realisiert werden. Zudem soll es einen öffentlichen Vortrag geben und natürlich können auch einzelne Bilder als hochwertige Ausdrucke käuflich erworben werden.