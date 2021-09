Zu einem Spaziergang durch den historischen Alten Tiergarten lädt der Arbeitskreis Kermisdahl-Wetering im Klevischen Verein interessierte Bürger und Besucher ein. Die Teilnehmer bekommen bei diesem Spaziergang einen Einblick in die Entstehung und Entwicklung der historischen Gärten, die einst Johann Moritz von Nassau-Siegen in seiner Zeit als Statthalter von Kleve errichten ließ.

Spaziergang mit dem Arbeitskreis Kermisdahl im Klevischen Verein

Die Klever Gartenanlagen aus dem 17. Jahrhundert gelten in Anlage, Größe und Form als einzigartig und beispielgebend für den europäischen Raum. Während der Neue Tiergarten mit dem Amphitheater vorbildlich rekonstruiert wurde, ist der ältere Teil, der Alte Tiergarten mit Galleien und Sternbusch, nur noch in Ansätzen erhalten. Gerlinde Semrau-Lensing wird interessierte Bürger durch den südlichen Teiler Klever Gartenanlagen führen und dabei die alte Pracht der Klever Residenzanlagen lebendig werden lassen.



Treffprunkt: Moritzpak

Treffpunkt ist am Sonntag, den 12.9.2021, um 14.00 Uhr im Moritzpark Kleve, Nassauer Allee, an der Gartenvase am Steinpodest. Der Spaziergang dauert ungefähr zwei Stunden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Virtueller Spaziergang durch den Alten Park - Fotos: Thomas Velten