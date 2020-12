Heute kommt der Nikolaus .... leider nicht!

In den vergangenen Jahren hat der Nikolaus jung und alt in Kleve viel Freude gebracht.

Fahrt per Schiff über das Wasser, anschließend Landung am Bootssteg beim Café Königsgarten am Kermisdahl, dann per Kutsche weiter in die Innenstadt. Hier verteilte der heilige Mann dann Weckmänner an die Kinder. Begleitet wurde er in der Regel vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr.

Die Pandemie ist schuld

In dieseem Jahr kann der Nikolaus wegen Corona leider nicht kommen. Zumindest nicht in die belebte Fußgängerzone. Schade!

Hier als Erinnerung einige Fotos aus dem letzten Jahr.