Seit Ende Oktober vergangenen Jahres hat die Städtische Singgemeinde für ihr Konzert "Matthäus-Passion" am 29. März in der Christus-König-Kirche geprobt. Am heutigen Samstag (07. 03. 2020 )wurde das Konzert abgesagt.

"Die Entscheidung, das Konzert abzusagen, ist uns nicht leicht gefallen. Aber unter Berücksichtigung der aktuellen Empfehlung des Robert-Koch-Instiuts sowie auch der Pressemitteilung des Kreises Kleve vom Freitag haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen. Geplant ist, das Konzert im Frühjahr 2021 nachzuholen. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit oder können zurückgegeben werden", schreibt Andrea Schumann-Gregorius, 2. Vorsitzende der Städtische Singgemeinde Kleve