Anfang Juni war sie die Abräumerin beim ersten Open-Air am Niederrhein, der Radioaufzeichnung von "Hart an der Grenze" an der Viller Mühle. Vor romantischer Kulisse mit Sonnenuntergang und besten Biergartentemperaturen, beschlossen Tina Teubner und ihre musikalische Begleitung Ben Süverkrüp den Abend und sorgen für stehende Ovationen.



Auch beim Kleinkunstverein "cinque" startet die Saison mit einem Auftritt von Tina Teubner. Aufgrund der Coronabedingungen wird die Kabarettistin am Samstag, 12. Juni, aber nicht in der Aula der Josef-Beuys-Gesamtschule, sondern im Biergarten der Gastronomie „Zum Turm“ an der Königsallee 260 auftreten. "Dort können und werden wir alle hygienischen Vorschriften erfüllen. Wir bitten die Zuschauer, die aktuell geltenden Coronavorschriften für Kulturveranstaltungen im Vorfeld zu beachten", so der Veranstalter. Der unterhaltsame Abend beginnt um 20 Uhr, Einlass ist bereits um 19 Uhr.

Karten gibt's hier

Karten sind hier erhältlich: Buchhandlung Hintzen, Hagsche Straße 46 bis 48, 47533 Kleve, Tel: 02821/26655; Bioladen Kleve, Kalkarer Straße 21, 47533 Kleve, Tel: 02821/27877; KulturBüro NiederRhein, Nimweger Straße 58, 47533 Kleve, Tele: 02821/24 16; Mayersche Buchhandlung Völcker, Steinstraße 5 bis 7, 47574 Goch, Tel: 02823/88188; Theaterbüro, Grollscher Weg 6, 46446 Emmerich, Tel: 02822/752000 sowie online unter www.reservix.de.