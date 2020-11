Wer es sich in der kalten Jahreszeit zu Hause gemütlich machen möchte, hat jetzt die Möglichkeit beim Klapheckenhof des SOS-Kinderdorfs Niederrhein in Kleve-Kellen weihnachtliche Dekorationen und Winterliches für Haus, Garten und Terrasse zu erwerben.

Vom 18. bis 28. November werden jeweils mittwochs bis samstags zwischen 10 und 19 Uhr die handwerklich gefertigten Unikate in den Gewächshäusern des Klapheckenhofs an der Riswicker Straße 117 zum Verkauf angeboten.

„Es ist schon gute und langjährige Tradition, dass wir die liebevoll gefertigten Kleinigkeiten – von buntem Holzspielzeug über köstliche Marmeladen bis hin zu adventlichen Gestecken - in der Vorweihnachtszeit zum Verkauf anbieten“, sagt Meik Schnitger, Ausbilder in der Blumenwerkstatt des Klapheckenhofs. Schnitger weiter: „Wir hoffen, dass wir so zu ein bisschen mehr Gemütlichkeit zu Hause beitragen können, gerade jetzt in dieser Zeit.“

Das SOS-Kinderdorf Niederrhein bietet am Klapheckenhof sowie an anderen Standorten in Kleve verschiedene Bildungsangebote und Lehrgänge an, die junge Erwachsene auf ihrem Weg ins Berufsleben unterstützen. Ob Floristik, Verkauf, Gastronomie, Hauswirtschaft, Maler und Lackierer, Garten- und Landschaftspflege, berufliche Reha oder spezielle Angebote für Väter und Mütter – die Arbeitsbereiche und Tätigkeitsfelder sind breit gefächert, um möglichst viele Teilnehmende mit ihren jeweiligen individuellen Stärken zu fördern. Das handwerkliche Arbeiten mit ganz unterschiedlichen Farben, Formen und Materialien ist eine Methode der Aktivierung und Stärkung der eigenen Fähigkeiten innerhalb der beruflichen Bildungsangebote.