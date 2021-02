Die Anmeldungen zu den weiterführenden Schulen der Stadt Kleve für das Schuljahr 2021/22 haben bisher mit nachfolgendem Ergebnis stattgefunden:

Freiherr-vom-Stein Gymnasium : 102 Anmeldungen

: Anmeldungen Konrad-Adenauer Gymnasium : 107 Anmeldungen

: Anmeldungen Joseph Beuys Gesamtschule : 115 Anmeldungen

: Anmeldungen Gesamtschule Am Forstgarten : 117 Anmeldungen

: Anmeldungen Karl Kisters Realschule: 103 Anmeldungen

Die Anzahl der insgesamt in Kleve zur Verfügung stehenden Schulplätze ist ausreichend, um alle Schüler an den weiterführenden Schulen in Kleve zu beschulen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand beträgt die Gesamtzahl der Viertklässler in Kleve, Kranenburg und Bedburg-Hau insgesamt 636 Schüler. Davon haben sich bisher 544 an den weiterführenden Schulen angemeldet. Die noch fehlenden Anmeldungen der verbleibenden 92 Schüler werden aktuell mit den jeweiligen Grundschulen geklärt. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor.