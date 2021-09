Kreis Kleve - "ROADPOL - Safety Days" beendet - Bilanz der Aktionswoche

Immer noch sterben europaweit täglich annähernd 70 Menschen im Straßenverkehr. Daher fanden auch in diesem Jahr im Zeitraum von Donnerstag, dem 16.September 2021 bis Mittwoch, dem 22. September 2021 die "ROADPOL Safety Days" statt. Im Rahmen der landesweiten Aktion wurde in dieses Mal ein besonderes Augenmerk auf Fahrrad und Pedelec Fahrende gelegt.

Während der Aktionswoche "Fahrrad/Pedelec" wurden im Kreis Kleve insgesamt 490 Fahrrad Fahrende und 84 Pedelec Fahrende angehalten und von der Polizei kontrolliert.

Dabei wurden insgesamt 174 Verstöße von Fahrrad Fahrenden und 5 Verstöße von Pedelec Fahrenden durch die Polizei festgestellt und geahndet.

In Zusammenhang mit der Aktion wurden außerdem 144 Kraftfahrzeuge angehalten. Dabei wurden 111 Verstöße gegenüber Fahrrad bzw. Pedelec Fahrenden geahndet.

Alle Kontrollierten wurden darauf hingewiesen, wie unverzichtbar die gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr ist. Diese Aktion soll dazu beitragen, die "Vision Zero", das heißt die Zahl der Verkehrstoten zumindest an einem Tag im Jahr auf Null reduzieren, zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/