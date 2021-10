Laternenumzug für mehr Klimagerechtigkeit und Klimaschutz

Weltweit gingen heute, am 22. Oktober, Millionen Menschen auf die Straße um für mehr Klimagerechtigkeit und Klimaschutz demonstrieren. Auch in Kleve war die Fridays for Future Bewegung mit einem Laternenumzug dabei um ein „Zeichen“ im Dunkeln zu setzen.

Der WDR, die Lokalzeit Duisburg, berichtete zeitnah darüber.