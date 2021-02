Ein herausragendes Ergebnis. Und das in einer vorgezogenen Abschlussprüfung. Vanessa Heinen hat ihre Abschlussprüfung zur Verwaltungsfachangestellten – Fachrichtung Kommunalverwaltung – mit der Gesamtnote „sehr gut“ bestanden. „Ich gratuliere Ihnen zu diesem besonderen Erfolg bei Ihrer vorgezogenen Prüfung“, freute sich Landrätin Silke Gorißen und überreichte der jungen Mitarbeiterin einen bunten Blumengruß.

Auch weiterhin in der Kreisverwaltung tätig

Die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten in der Fachrichtung Kommunalverwaltung dauert üblicherweise drei Jahre und findet in nahezu allen Fachbereichen und Abteilungen der Kreisverwaltung statt. Die vorgezogene Prüfung fand nach zweieinhalb Ausbildungsjahren statt. Vanessa Heinen wird auch weiterhin in der Kreisverwaltung tätig sein, und zwar in der Personalabteilung.

Die Kreisverwaltung Kleve bildet in verschiedenen Ausbildungsberufen aus. Interessenten können sich auf der Internetseite des Kreises unter www.kreis-kleve.de (Suchbegriff: Ausbildung in der Kreisverwaltung) informieren.