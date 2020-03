Kleve. Am gestrigen Samstag verstarb im Alter von 66 Jahren Dr. Artur Leenders. Er starb nach langer, schwerer Krankheit im St. Willibrord Spital in Emmerich, an dem er viele Jahre als Chirurg und Leitender Unfallarzt tätig war. Neben seinen Tätigkeiten als Arzt war er vor allen Dingen Politiker mit Leib und Seele, machte gerne Jazz-Musik und setzte sich für die Einführung der Montessori-Pädagogik in Kleve ein.

1954 wurde Artur Leenders in Meerbusch geboren. 1992 erschien der erste Krimi "Königsschießen", den er gemeinsam mit seiner Frau Hiltrud und seinem Freund Michael Bay herausgab. Es folgten 16 weitere Werke. Seit 1999 vertrat er die Grünen im Rat der Stadt Kleve. 2004 brachte Leenders, gemeinsam mit Theodor Brauer, das erste schwarz-grüne-Büdniss in NRW auf den Weg. Gleichzeitig wurde er stellvertretender Bürgermeister der Schwanenstadt. 2018 verstarb seine Frau Hiltrud nach schwerer Krankheit.

Artur Leenders hinterlässt zwei erwachsene Söhne.