“Feminismus & LGBTQ” - “Feministisch & Stachelig”

Am 09. Januar, Beginn 18 Uhr, wird es im Büro Bündnis 90/Die Grünen auf der Hagsche Straße 90 in Kleve eine Veranstaltung rund um das Thema Geschlechtergerechtigkeit durch die Arbeitsgruppe “Feminismus & LGBTQ” der Grünen Jugend Kleve unter dem Namen “Feministisch & Stachelig” geben. Es sollen zunächst grundlegende Fragen geklärt werden wie z.B.: “Was ist eigentlich ein Gender Pay Gap?” oder “Was haben Männer mit Feminismus zu tun?”. In der anschließenden Diskussionsrunde wird Zeit sein um sich auszutauschen, Fragen zu stellen und zu debattieren.

Eingeladen sind alle Personen, unabhängig von Alter und Geschlecht. Für das leibliche Wohl wird in Form von vegetarischen Snacks und Getränken gesorgt.