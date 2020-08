Kreis Kleve. Der Kreis Kleve ist und bleibt nach Ansicht der Statistiker ein Zuzugskreis. Die Bevölkerungszahlen wachsen moderat, aber stetig. Dies zeigt sich auch an der Entwicklung der Zahlen der Erstklässler, die in den vergangenen Jahren angestiegen sind. Auch wenn die aktuelle Zahl der Erstklässler-Kinder nicht das Rekordhoch des Vorjahres erreicht, so fiebern diese Woche 2.761 Kinder ihrem ersten Tag des Schuljahres 2020/2021 an einer der insgesamt 51 Grundschulen im Kreisgebiet entgegen. Im Jahr zuvor waren es 2.840, zwei Jahre zuvor insgesamt 2.718 Kinder.

Auf die 16 Städte und Gemeinden im Kreis Kleve verteilen sich diese „i-Dötzchen“ wie folgt: Bedburg-Hau 104, Emmerich am Rhein 254, Geldern 331, Goch 320, Issum 115, Kalkar 137, Kerken 112, Kleve 428, Kranenburg 86, Rees 167, Rheurdt 56, Straelen 130, Uedem 77, Wachtendonk 88, Wallfahrtsstadt Kevelaer 264 und Weeze 92.