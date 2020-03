Der Kindergarten „Arche Noah“ in Kellen ist ab sofort vorrübergehend geschlossen. Das teilte Propst Johannes Mecking als Pfarrverwalter der Pfarrei St. Willibrord mit. Hintergrund ist eine entsprechende dringende Empfehlung des Kreises Kleve vom 10. März. Demnach ist bei einem Angehörigen eines Kindes, das den Kindergarten besucht, der neuartige Coronavirus „Covid-19“ festgestellt worden.

Zunächst gelte die Schließung voraussichtlich bis einschließlich Freitag 13. März. In einem Schreiben an die Eltern und Erziehungsberechtigten teilt der Kreis Kleve mit: „Ihre Einrichtung wurde am 09.03.2020 von dem Kind eines Patienten mit Nachweis von Coronavirus (Covid 19/SARS-CoV-2) besucht. Das Kind selber ist bisher nicht erkrankt. Wir haben dem Träger aus Vorsorgegründen empfohlen die Einrichtung für einige Tage zu schließen, damit weitere Ermittlungen erfolgen können.“ Weitere spezifische Maßnahmen seien zum jetzigem Zeitpunkt nicht erforderlich.

Das betroffene Kind werde nun auf eine Infektion getestet. Durch die Schließung soll eine weitere mögliche Ansteckung ausgeschlossen werden. Propst Mecking: „Selbstverständlich haben wir die Empfehlung des Kreises sofort umgesetzt, um das Wohl aller Kinder, der Erzieherinnen und Erzieher und der Familien zu gewährleisten. Zum jetzigen Zeitpunkt handelt es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Dem erkrankten Angehörigen wünsche ich eine baldige und vollständige Genesung.“

