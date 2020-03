Nach dem Freiherr-vom-Stein Gymnasium in Kleve bleibt auch die Johanna-Sebus-Grundschule in Rindern zunächst am Donnerstag (12. März 2020) geschlossen. Dies hat die Stadt Kleve als Schulträger in Absprache mit den Schulleitungen auf dringende Empfehlung des Gesundheitsamtes des Kreises Kleve beschlossen.

Bei einem Angehörigen eines Kindes, das das Gymnasium besucht, ist der neuartige Coronavirus „Covid-19“ festgestellt worden. Gleiches gilt für ein Kind, das die Johanns-Sebus-Grundschule besucht. Britta Peters, Schulleiterin der Grundschule in Rindern: "Es handelt sich hierbei um eine Vorsichtsmaßnahme. Es besteht die Möglichkeit, dass sich ein Kind unserer Schule mit dem Corona-Virus infiziert hat.Ob das der Fall ist, wird zur Zeit überprüft."

Bei der Stadt Kleve wurde inzwischen ein Stab „Corona“ unter Leitung der Ordnungsbehörde eingerichtet. „Zum Wohle der Kinder, Eltern und des Lehrerkollegiums haben wir die Empfehlung des Gesundheitsamtes des Kreises Kleve unmittelbar umgesetzt. Es handelt ausdrücklich zunächst um eine Vorsichtsmaßnahme. Weitere Entscheidungen werden nach Vorliegen der Testergebnisse getroffen.“, so Bürgermeisterin Sonja Northing.

