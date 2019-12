Kleve-Düffelward. Bereits zum elften Mal luden die Roadrunners aus Düffelward zum Warm-Up-Lauf durch das Dorf und über den Deich ein. Hunderte Läuferinnen und Läufer nahmen auch in diesem Jahr an dem Lauf mit Volksfestcharakter teil. Ins Leben gerufen wurde der Lauf vor vielen Jahren um nach den Weihnachtsfeiertagen wieder in Schwung zu kommen für die anstehenden Läufe.