Kleve. Am 3. Oktober fand zum 49. Mal der Rheinmarathon von Leverkusen nach Düsseldorf statt.

Zuletzt ging 20218 ein reines CRC Boot an den Start. Nur dank der guten Organisation vom Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e.V. und dem Einhalten der starken Hygiene Auflagen konnte der Rheinmarathon durchgeführt werden.

91 Mannschaften mit dabei

Aufgrund der Vorgaben starteten dieses Jahr nur 91 Mannschaften von fünf verschiedenen Startpositionen auf die 42 Kilometer Strecke. Die Mannschaft um Steuermann Christian Klütt, mit Sophie Nitsch, Wolf Gardian, Moritz Naß und Michael Klütt hatte sich zum Ziel gesetzt auf der Marathon Distanz diesmal unter 2:30 zu bleiben.

Dazu ist mit Trainer Wilbert de Jong, der erst in diesem Jahr zum CRC gestoßen ist, in den letzten Wochen ein intensives Training hinsichtlich Technik und Ausdauer auf dem Spoykanal und auch auf dem Rhein durchgeführt worden. Die Mannschaft erreichte bei recht ruhigem Wasser aber teilweise leichten Gegenwind nach starken letzten Kilometern bei Nieselregen in 2:29.42 das Ziel und konnte damit eine interne Bestzeit erzielen. Vereinskamerad und Ruderobmann, Stefan Verhoeven, konnte mit seiner Renngemeinschaft einen sehr guten Platz 2 im Gesamtergebnis, mit 2:09h erringen. Nach der Regatta auf dem Genfer See kurze Zeit zuvor, bereits das zweite Mal eine Position auf dem Treppchen.

Im kommenden Jahr wird wieder der erste Platz angestrebt, denn für dieses Jahr ist die Marathon Saison nun nach zwei Events bereits beendet. Auch im Hobby- und Freizeitrudern ist der Verein das ganze Jahr über – auch im Winter – aktiv. Solange der Spoykanal nicht zugefroren ist, wird gerudert. Interessierte können jederzeit mit ins Boot steigen und mit Voranmeldung zum kostenlosen Schnupper-Rudern vorbeikommen: Dienstag 17.30 Uhr und Sonntag 10 Uhr. Rudern ist ein Sport für die ganze Familie und jedes Alter. Kontaktdaten auf der Homepage www.clever-rc.de.