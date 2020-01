Fridays for Future Kleve lädt zu Austausch ein

Die Fridays for Future Ortsgruppe Kleve organisiert künftig sogenannte „offene Treffen“, bei denen Interessierte sich mit Aktiven austauschen können und Kontakte innerhalb der Bewegung geknüpft werden können.

Seit Dienstag, dem 07. Januar 2020 finden in der Fridays for Future Geschäftsstelle in der Van Den Bergh Straße 6b regelmäßige, wöchentliche Treffen statt. Das nächste dieser Treffen findet am 14. Januar statt. Bei den wöchentlichen Treffen gibt es die Möglichkeit zu diskutieren, Ideen einzubringen und Fragen zu stellen. Zudem sind Aktionen geplant, z.B. sollen vor Demonstrationen Plakate gebastelt werden. Die Fridays For Future Ortsgruppe hofft, mit dieser Möglichkeit Interessierte anzusprechen. Die Treffen sind laut den Organisatoren für alle geöffnet, egal ob man bereits an einer Demonstration teilgenommen hat oder klimapolitisch aktiv ist.

Kontakt zur Gruppe erhalten Interessierte unter kleve@fridaysforfuture.de oder in der WhatsApp Gruppe, die man auf fridaysforfuture.de/regionalgruppen findet.