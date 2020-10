Kleve. Durch die anhaltende Corona-Pandemie und die damit verbundene Planungsunsicherheit, hat sich der Vorstand des Klever Weihnachtsmarkt e.V, in enger Abstimmung mit den zuständigen Fachbereichen der Stadt Kleve dazu entschieden, den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nicht durchzuführen. "Die Entscheidung ist uns allen nicht leicht gefallen. Aber die aktuellen Auflagen zur möglichen Durchführung des Marktes sind leider für uns als Verein so nicht realisierbar," so der erste Vorsitzende des Vereins Tim Tripp. Derzeit prüft der Verein alternative Möglichkeiten, um dennoch für eine zusätzliche weihnachtliche Atmosphäre in der Innenstadt zu sorgen. Der neue Vorstand des Vereins um Tim Tripp als ersten Vorsitzenden freut sich bereits jetzt darauf, 2021 an den gelungenen Umzug in die Klever Innenstadt im vergangen Jahr anzuknüpfen.