Die Fernsehnschrichten über das Hochwasser in England veranlassten mich bei Freunden in Worcester nachzufragen wie die Situation vor Ort aussieht. Rosemary Tunley berichtete dann, dass Worcester vom schlimmsten Hochwasser seit 2007 betroffen ist. Die Hauptbrücke über den Severn ist gesperrt und man kommt nur noch mit dem Bus au die andere Seite des Flusses. Sie selbst musste eine Nach in der Wohnung ihres Sohnes verbringen, der in einem nicht betroffen Teil der Stadt wohnt.

Sie hat mir auch einige Bilder geschickt, die einen Eindruck von den Überschwemmungen geben.