Prof. Dr.-Ing. Peters Kisters ist neuer Präsident des Rotary-Clubs Kleve Schloss Moyland. Im Rahmen der traditionellen Ämterübergabe, die erstmals komplett in Form einer Online-Veranstaltung durchgeführt wurde, übernahm er den Vorsitz turnusgemäß von Dr. Rainer Schramm, der jetzt als Past-Präsident fungiert. Neue Incoming-Präsidentin ist Christa Wolters.

Ein großes Anliegen sind dem neuen Präsidenten die vielen „Hands-on“-Projekte des Clubs, die aufgrund der gegenwärtigen Coronaregeln nur eingeschränkt oder gar nicht stattfinden können. „Wir müssen die Projekte in die Zukunft übertragen und teilweise Alternativen finden, damit wir weiterhin Initiativen wie die Tafeln oder den internationalen Kampf gegen Kinderlähmung finanziell unterstützen können“, so Kisters. Das Lichterfest in Kleve und der Weihnachtsmarkt an Schloss Moyland fallen beispielsweise aus, boten aber bisher für den Club immer attraktive Möglichkeiten, Erlöse zu erzielen.

„Neben den regionalen Ansätzen soll auch ein internationales Hilfsprojekt mit Rotary International auf den Weg gebracht werden“, kündigte der neue Präsident für sein Amtsjahr an. Ein weiterer Schwerpunkt soll auf der Vermittlung von Werten und Orientierung, speziell Berufsorientierung, für Schüler und Schülerinnen liegen. Die große Herausforderung, so Kisters, werde darin bestehen, etablierte Formate zu überprüfen und an neue Kommunikationswege anzupassen, mit denen junge Menschen besser erreicht werden können. „Diesbezüglich haben wir als Rotarier – wie viele andere Menschen auch – durch die Meetings in der virtuellen Welt in den vergangenen Monaten viel gelernt.“ Trotzdem fiebert der Club dem Tag entgegen, an dem persönliche Meetings wieder möglich sind – und auch dieser Wechsel will gestaltet werden.