Eine Woche lang übernahmen die Azubis von Heicks und Teutenberg die gesamte Filiale an der Kavarinerstraße in Kleve. In dieser Zeit konnten die Azubis aus der Konditorei, Bäckerei und aus dem Verkauf zeigen was sie können. Die Azubis zauberten unteranderem selbstgemachte Lebkuchenherzen und Marzipanrosen, die gegen eine freiwillige Spende an die Kunden verschenkt wurden. Des Weiteren wurde das Trinkgeld von den Azubis in dieser Woche zu der Spende hinzugefügt. Insgesamt kam ein Betrag von 555 € zusammen. Diese Summe wurde auf Wunsch der Azubis an den Malteser Hospizdienst am Niederrhein gespendet. Symbolisch dazu wurden passenderweise Lebkuchenherzen überreicht.