Kleve. Insgesamt fünf Auszubildende haben am 01. August eine qualifizierende Berufsausbildung zum Gärtner (Garten- und Landschaftsbau), Straßenwärter, Industriemechaniker und KFZ-Mechatroniker (Nutzfahrzeuge) begonnen. Der Vorstand Karsten Koppetsch nimmt den Nachwuchs herzlich in Empfang und betont: „Als kommunales Unternehmen möchten wir den jungen Menschen eine berufliche Perspektive bieten.“

Die Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften hat bei den USK Tradition. „Die Auszubildenden von heute sind unsere dringend benötigten Fachkräfte von morgen. Wir setzen auf die spezifische Qualifikation und bieten gute Entwicklungsmöglichkeiten“, so der Vorstand Karsten Koppetsch. Die neuen Auszubildenden erwartet eine intensive Ausbildung in Theorie und Praxis, wobei den USK vor allem der hohe Praxisbezug wichtig ist. Den Nachwuchskräften stehen zudem Weiterbildungsmöglichkeiten offen.

Vorstand Karsten Koppetsch: „Durch die frühzeitige Bindung unserer Nachwuchskräfte sichern wir die Weiterentwicklung des städtischen Dienstleistungsunternehmens USK und steigern damit den Service für die Klever Bürgerinnen und Bürger. Der demografische Wandel macht auch bei den USK nicht halt.