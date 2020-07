HMit einem Schülerpraktikum im Jahr 2006 fing es an, die Städtepartnerschaft Kleve Worcester unterstützte die KingsSchool in Worcester und organisierte für einige Schüler Praktika in Kleve. Im Rahmen dieser Aktion kam David Lewis zu Gisela und Karl-Heinz Köster. David konnte dann sein Praktikum beim Landgericht in Kleve ableisten. Er war der netteste und aufgeschlossenste Gast den man sich wünschen konnte; es war für beide Seiten eine tolle Zeit. In 2007 besuchte David uns auf dem Weihnachtsmarkt in Worcester mit seinen Eltern, die uns zum Abendessen einluden.

Einige Jahre später, er studierte zu der Zeit in Wales, kam er extra nach Worcester um uns widerum auf dem Weihnachtsmarkt zu treffen.

Auf der Suche nach bestimmten alten Fotos stieß ich auch auf ein Foto von David aus 2006 welches ich ihm gemailt habe. Seine Antwort kam umgehend aus Berlin wo er mit seiner Partnerin schon einige Zeit lebt. James war ebenfalls Schülerpraktikant und har damals bei Antenne Niederrhein gearbeitet

Hallo Gisela und Karl-Heinz,

Schön von euch zu hören und danke für das schmeichelhafte Foto! Zufällig besuchen uns James Ellingworth und seine Frau dieses Wochenende in Berlin (Fotos mit Corona-Thema im Anhang) und James und ich erinnerten uns an unsere tolle Zeit in Kleve!

Fliss und ich haben uns in Corona-Zeiten gut geschlagen und arbeiten immer noch von zu Hause aus. Wir haben es genossen, viel Zeit miteinander zu verbringen, obwohl wir uns darauf freuen, wieder reisen zu können. Wir hoffen, dass wir Großbritannien zu Weihnachten besuchen können.

Ich wünsche euch auch einen schönen Sonntag.

Ganz liebe Grüße, Fliss & David

Seit vielen Jahren kommt zu Weihnachten immer eine Karte von David und Fliss über die wir uns jedes Mal sehr freuen will sie gute Erinnerungen zurück bringt.