Stephan Schäfer war schon mehrfach zu Gast in der Stadtbibliothek Langenfeld. Am Dienstag, 24. August, um 19.30 Uhr dreht sich alles um Kurt Tucholsky und seine Zeit in Frankreich, wenn Schäfer hier Texte über die Pyrenäen, die Provence und Paris liest.

Kurt Tucholsky hatte zeitlebens ein gespaltenes Verhältnis zu seiner Heimatstadt Berlin. In Frankreich zwischen den Kriegen fühlte er sich frei, so dass er 1924 von Berlin nach Paris übersiedelte. Die Metropole an der Seine, die für viele seiner Landsleute seit dem Ende des 1. Weltkrieges das Zentrum des zum Erzfeind erhobenen Nachbarlandes repräsentierte, hatte schnell seine Sympathie und Bewunderung gefunden. Wie sein Vorbild Heinrich Heine kehrte er nun nur noch sporadisch nach Deutschland zurück.

Verständnis: Deutsche und Franzosen

Als Korrespondent für „Die Weltbühne“ und Autor der bürgerlichen „Vossischen Zeitung“ beschäftigte er sich aber nicht nur mit dem Pariser Kulturleben. Wie zuvor Heine, versuchte auch Tucholsky mit seiner Arbeit das gegenseitige Verständnis von Deutschen und Franzosen zu fördern. An Stelle von politischen Schlagzeilen interessierten ihn vielmehr die kleinen alltäglichen Einzelheiten, die Halbtöne im gesellschaftlichen Verkehr. Ob in seinem „Pyrenäenbuch“ (1927/28) oder in den Texten aus Paris und der Provence; immer wird Tucholskys Bewunderung für die fröhliche, gelassene Lebensweise der Franzosen und deren wohltuend kultivierten und natürlichen Umgangsformen spürbar.

Stephan Schäfers Leidenschaft

Stephan Schäfer studierte an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover sowie an der Bremer Hochschule für Künste. Zur Vermittlung von klassischen Konzerten und Lesungen gründete er 2001 das “Kölner Künstler-Sekretariat”. Seit 2006 ergänzt Stephan Schäfer diese Tätigkeit durch Lesungen. Neben Autorenportraits gilt hier seine besondere Leidenschaft historischen und zeitgenössischen Reisebeschreibungen. In Langenfeld gestaltet er seit etlichen Jahren jeweils eine Veranstaltung zu „Europa zu Gast in…“.

Voranmeldung für die Lesung

Aufgrund der besonderen Situation mit Corona bitten wir um Voranmeldung für die Lesung unter Telefon 02173/794 4242 oder per E-Mail an: stadtbibliothek@langenfeld.de

"Die Veranstaltung findet statt unter besonderer Beachtung der Corona-Regeln! Aktuell bedeutet dies, dass ein Nachweis über eine Impfung, Genesung oder ein negativer Schnelltest für den Besuch der Veranstaltung notwendig ist.", heißt es abschließend.