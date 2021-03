Anlässlich des Internationalen Frauentages am 08. März hat die Verbraucherzentrale Langenfeld ein Zeichen für Frauenrechte und den fairen Handel gesetzt und dabei einer ganz besonderen Zielgruppe Danke sagen. Der Beratungsstellenleiter Andreas Nawe und die Umweltberaterin Laura Leuders haben Schokoriegel aus fairem Handel an das Personal des St. Martinus Krankenhauses Langenfeld verteilt. Um Kontakte zu vermeiden, wurde ein Korb mit den Riegeln sowie Informationsmaterial zum Fairen Handel vor dem Krankenhaus-Eingang abgestellt und von Frau Schwab, Assistentin der Pflegedirektion des Krankenhauses, dankend entgegengenommen. „Damit möchten wir unsere Wertschätzung gegenüber allen Ärztinnen und Pflegefachkräften ausdrücken, die in dieser herausfordernden Zeit Herausragendes leisten.“, so Andreas Nawe, Leiter der Beratungsstelle.

Gleichzeitig soll auf die schlechten Arbeitsbedingungen beim Kakaoanbau aufmerksam gemacht werden. Denn der Kakao für unsere Schokolade wird zum größten Teil in Ländern des globalen Südens produziert, in denen Arbeiter*innen oft unter schlechten Arbeitsbedingungen und niedrigen Löhnen leiden. Ein großer Teil der Arbeiter*innen sind Frauen, von denen viele alleinerziehend sind und keine Alternative als die schlecht bezahlte Arbeit auf den Kakaofarmen haben. „Durch den Kauf von Produkten aus fairem Handel werden die Rechte der Arbeiter*innen gestärkt.“ erläutert Laura Leuders, Umweltberaterin der Verbraucherzentrale Langenfeld.

Mehr Informationen zu der Aktion und zum Thema fairer Handel erhalten Interessierte bei der Umweltberatung der Verbraucherzentrale Langenfeld. Aktuell findet die Beratung aufgrund des Lockdowns ausschließlich per E-Mail unter langenfeld.umwelt@verbraucherzentrale.nrw und telefonisch unter (02173) 849 25 21 statt.