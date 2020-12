Natürlich gehört der Vorort Brambauer nicht zu den Orten mit atemberaubender Weihnachtsbeleuchtung, aber das würde auch gar nicht passen. Trotzdem verwandelt sich auch Brambauer in der Weihnachtszeit.

Brambauer leuchtet:

Viele Städte und Gemeinden lassen während der Advents- und Weihnachtszeit ihre Straßen mit zusätzlichen Lichtern erhellen, so auch Brambauer. Ende November rücken die fleißigen Helfer im Hintergrund aus, um die Weihnachtsbeleuchtung an den Laternenmasten entlang der beiden Hauptstraßen Königsheide und Waltroper Straße anzubringen. Es gibt noch vier weitere Elemente und die sind bei der Feuerwehr an der Wittekindstraße angebracht.

Es handelt sich um Tannenbäume, die mit Leuchtmitteln an den "Zweigen" versehen, für besinnliche Stimmung sorgen, auch während der Coronazeit.

beleuchtete Bäume im Volksgarten:

Nähert man sich Brambauer von Brechten aus, so kommt man am Volksgarten vorbei und dessen Eingangsbereich ist in diesem Jahr illuminiert. Drei Bäume hat man mit Lichterbändern verziert, so dass man glauben könnte, in einen Märchenwald zu laufen. Die Lichterketten schimmern schon von weitem durch die restlichen Bäume des Volksgartens.

Die drei illuminierten Bäume als "Fata Morgana"

Im gleichen Bereich nur auf der rechten Seite vor dem Krankenhaus, dessen Gebäude urspünglich das Amtshaus war, befindet sich eine Kohlenlore, die an die Bergbautradition erinnert und auch sie ist in der Dunkelheit beleuchtet.

die Kohlenlore von dem Klinikum Westfalen, etwas verzerrt

Kreuzung Hufnagel:

Von der Kreuzung Hufnagel aus kann man in alle Richtungen die Tannenbäume an den Laternen betrachten. In den frühen Sonntagsmorgenstunden ist nicht viel los im Dorf. Das folgende Bild zeigt einen Blick in die Königsheide.

Königsheide

Leider waren auch nicht alle Lichter an, an diesem Sonntagmorgen und am folgenden Abend waren immer wieder Autos unterwegs, so dass es trotz "Lockdown" gar nicht so einfach war, Bilder ohne störende Scheinwerfer aufnehmen zu können. Wie hier der Blick Richtung Waltroper Straße.

Waltroper Straße

Auch aus Mengede tauchten immer wieder Fahrzeuge auf.

Blick Richtung Mengede

Zum Abschluss ein Bilderrätsel: Überlegen Sie doch mal, wo dieses Foto aufgenommen wurde.

eigentlich verwackelt, aber dadurch ein Unikat

Ein eigener Weihnachtsstand:

Der Pandemie geschuldet gibt es in diesem Jahr in Brambauer sogar einen beleuchteten Weihnachtsstand. Zwischen Rewe, dm und Aldi steht "Die Bonboniere".

Es sollte in diesem Jahr, indem einiges erneuert und erweitert worden ist , auch noch eine Illumination auf der Hauptkreuzung in Brambauer dazukommen, aber Corona hat einige Vorarbeiten verhindert, so dass wir wohl aufs nächste Jahr warten müssen.

Wenn Sie also das nächste Mal ins Dorf gehen, erwarten Sie nicht New York, aber genießen Sie doch die stimmungsvollen Bilder, viele fleißige Helfer haben sie möglich gemacht und denen sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt.