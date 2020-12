Die Schlepperfreunde und die Landjugend veranstalteten am Sonntag, 13. Dezember 2020 eine Lichterfahrt.

Startpunkt war die alte Ziegelei in Vinnum, pünktlich um 17.00 Uhr war Start.

Zunächst ging es durch den Ortskern in Vinnum und dann bewegte sich der Tross

in Richtung Olfen-City.

Ca. 50 Trecker waren angemeldet die von hunderten von Menschen an den Strassenrändern

bewundert wurden.

Anbei ein paar Impressionen