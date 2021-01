Schnee - die Bilder des Express-Winters

Stunden nur war die Welt im Kreis Unna ein Winterwunderland, dann setzte schon wieder Tauwetter ein - doch es reichte für Schlittenfahrten, Schneemänner oder eine schöne Runde durch Wald und Feld.

Schnee vor der Haustür, für viele kleinere Kinder vor allem im nördlichen Kreis Unna war das eine Premiere, denn Schnee haben Winter bei uns meist nicht mehr im Gepäck. Das Frühstück musste in vielen Familien erst einmal ausfallen, lieber ging es an die frische Luft. Langschläfer verpassten die schönsten Momente des Express-Winters. Schnee ist in nächster Zeit wohl vorerst nicht mehr in Sicht, bis zum Monatsende klettern die Temperaturen mit viel Regen bis in den zweistelligen Bereich.



