Das Kinder- und Jugendparlament gab bis 2000 in Lünen, danach gab es wohl keine interessante Themen. Jetzt zeigt die Aktion "Friday for Futur" welche Themen den Jugendlichen am Herzen liegen. Die Kinder sollten sich schon in der Schule für Politik interessieren. Hier könnte die Aktion "Friday for Futur" politischen Hintergrund erfahren. Die betreffenden Organisatoren sollten sich schon mal Gedanken darüber machen. Interessierte können sich bei mir melden. Dieter God