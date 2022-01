Nur noch FFP2-Masken ab 24. Januar:

Ab Montag, 24. Januar ist verpflichtend vorgeschrieben, in allen Verwaltungsgebäuden eine FFP2-Maske zu tragen. Von dieser Pflicht sind alle betroffen, also sowohl Mitarbeiter*innen als auch Besucher*innen.

Damit reagiert der Krisenstab auf die in kürzester Zeit ansteigenden Infektionszahlen. Eine Studie des Max-Planck-Instituts zeigt, dass die Infektionsgefahr durch das Tragen einer FFP2-Maske in den Promillebereich sinkt.

Minimierung des Infektionsrisikos und keine Einschränkungen der Dienstleistungen:

Durch diese Maßnahme möchte die Verwaltung zum einen erreichen, dass das Infektionsrisiko auf Seiten der Mitarbeiter*innen als auch Besucher*innen auf ein Minimum reduziert wird, zum anderen natürlich bewirken, dass die Dienstleistungen für die Bürger*innen trotz steigender Infektionszahlen möglichst vollständig aufrechterhalten werden können.

Quelle: Stadt Lünen / Aktuelles.