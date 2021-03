Rund 550.000 Euro mehr ab dem Jahr 2022 und ab 2024 sogar 2,2 Millionen Euro mehr als aktuell wird die Stadt Lünen zukünftig für die Bereitstellung weiterer Kitaplätzen ausgeben. So hat es der Rat der Stadt Lünen am 11. März 2021 beschlossen. Damit sollen 529 zusätzliche Kitaplätze entstehen, die derzeit noch fehlen.

Die Kooperationspartner wissen, dass damit der durch Corona ohnehin enge finanzielle

Spielraum der Stadt #Lünen bis an die Grenzen ausgereizt wird. „Aber das ist es uns Wert, denn ein Mangel an Kita-Plätzen zieht einen Rattenschwanz an negativen Konsequenzen nach sich:

- Weniger Chancengerechtigkeit und soziale Kontakte für die Kinder,

- weniger Selbstbestimmung und Möglichkeiten der Berufsausübung für die Eltern und

- es schadet der Attraktivität der Stadt, besonders für junge Familien!“ so Detlef Seiler (SPD), Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses im Rat der Stadt Lünen.

Dank der Beharrlichkeit von SPD und CDU wurde der Antrag in der Ratssitzung am 11. März 2021 mit großer Mehrheit angenommen. Lüner Familien können also positiv in die Zukunft blicken auch, wenn es noch Zeit in Anspruch nehmen wird, die Dinge umzusetzen.

Mit dem deutlichen Bekenntnis der Kommunalpolitik, mehr Geld für eine familienfreundliche Stadt in die Hand zu nehmen, ist eine wichtige Hürde genommen und die Verwaltung hat jetzt Planungssicherheit.

Hier findet sich der vollständige Antrag: bit.ly/2PXN0Pb