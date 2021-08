"SPD und CDU wünschen sich die Einrichtung von Jubiläumswäldern in Lünen“

In einem aktuellen Antrag für den Ausschuss Umwelt, Klima und Mobilität fordern SPD und CDU die Einrichtung von dezentralen Jubiläumswäldern im Lünener Stadtgebiet. Konkret heißt es im Antrag "Die Verwaltung wird beauftragt, dezentrale Angebote für Jubiläumswälder auf geeigneten Flächen im gesamten Stadtgebiet von Lünen zu etablieren und die notwendigen Maßnahmen und Angebote für die Bevölkerung einzurichten". "Ein Hochzeits- oder Jubiläumswald ist eine, in vielen Städten und Gemeinden verbreitete, Gelegenheit aus einem bestimmten Anlass einen Baum auf einer bestimmten Fläche zu pflanzen. Oft hilft die Kom­mune bei der Bestellung des Baumes und der fachgerechten Pflanzung. Einige Kommu­nen berufen sich dabei sogar auf historische Ursprünge. Brautpaare, aber inzwischen auch immer mehr Täuflinge, Geburtstagskinder oder Jubila­re nutzen diese Möglichkeit, einen Baum zu pflanzen. Deshalb wünschen wir uns für Lünen keinen Hoch­zeitswald im engeren Sinn, der auf einem einzelnen Areal entstehen könnte, sondern das mehrere klei­nere Flächen im gesamten Stadtgebiet ausgewiesen werden, auf denen Interessierte ihr persönliches Ereignis durch einen Baum in „ihrem“ Stadtteil unvergessen machen kön­nen. Dabei können Sie sich den Baum selbst schenken oder verschenken. In jedem Fall ist ein Baum ein Geschenk von Dauer und so ganz nebenbei bietet eine Baumpflanzung auch die Gelegenheit aktiv einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz zu leisten“, so die Begründung der Fraktionsvorsitzenden Rüdiger Billeb und Christoph Tölle von SPD und CDU.