Sprechstunde des Behindertenbeirates:

Am Dienstag, 21. Juni, findet bei gutem Wetter in der Zeit von 10 bis 12 Uhr die Sprechstunde des Behindertenbeirates auf dem Marktplatz in unmittelbarer Nähe zum Rathaus statt. Bei Regen weichen die Beraterinnen und Berater in das Foyer des Rathauses aus.

Themen sind zum Beispiel Fragen rund ums Wohnen, die Auswahl von Alltagshilfen, Hilfe bei Antragsstellungen oder die Suche nach geeigneten Diensten. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, ihre Fragen zu stellen sowie Anregungen, Lob und Kritik weiterzugeben.

Quelle: Stadt Lünen / Aktuelles