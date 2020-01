Coronavirus: WhatsApp-Nachricht ist Fake

Experten untersuchen in Berlin noch die Proben eines Patienten, der unter Umständen am Coronavirus erkrankt sein könnte, da macht eine WhatsApp-Nachricht die Runde. Ein Mann - angeblich ein Mitarbeiter des Marien-Hospitals in Lünen - berichtet über schlimme Zustände in der Klinik. Die Nachricht aber ist ein mieser Fake.

"Der Coronavirus hat Lünen erreicht", ist in der Nachricht die Stimme eines Mannes zu hören, er sei selbst Mitarbeiter des Marien-Hospitals. Im Krankenhaus brenne der Baum und auf der Intensivstation sei die Hölle los, so der Unbekannte wörtlich, und warnt vor Menschenmengen. Der Patient, der das Coronavirus in sich habe, sei seit Anfang Januar in Lünen unterwegs gewesen und habe schon Kontakt mit mehreren hundert Menschen gehabt, es sei nur noch eine Frage von Stunden oder Tagen bis zu weiteren Coronavirus-Fällen. Axel Weinand, Geschäftsführer des Marien-Hospitals, kennt die Nachricht und nimmt auf Anfrage des Lüner Anzeigers Stellung: "Der Mann ist kein Mitarbeiter unseres Hauses und auf der Intensivstation ist nicht die Hölle los, die Nachricht ist ein Fake!" Das Klinikum hat Anzeige gegen den unbekannten Verfasser gestellt, so Weinand. Die Test-Ergebnisse, nach denen klar sein wird, ob sich der Coronavirus-Verdacht bei dem Patienten bestätigt, erwartet das Marien-Hospital für Freitagabend.

Thema "Coronavirus" im Lokalkompass:

