Informationsveranstaltung des Familienbüros und des Familienzentrums Diesterweg:

Das Familienbüro der Stadt Lünen lädt Eltern von Kindern im Kindergartenalter

am Dienstag, 21. Juni, von 14 bis 16 Uhr

in die städtischen Kita Diesterwegstraße 7 c

zur Informationsveranstaltung "Positiv erziehen zu mehr Selbstständigkeit" ein.

Viele Eltern kennen das: Die Kinder hören nicht und lassen sich bei Dingen helfen, die sie eigentlich schon selber können. Außerdem ignorieren sie Aufforderungen, halten sich nicht an Regeln und streiten mit den Geschwistern. Gutes Zureden und lange Erklärungen sind häufig auch nicht hilfreich.

Die Veranstaltung wird in Kooperation des Familienbüros der Stadt Lünen und des Familienzentrums Diesterweg durchgeführt und ist kostenfrei.

Anmeldungen sind möglich in der städtischen Kita Diesterwegstraße 7 c unter der Telefonnummer 01578 0511758 und im Familienbüro unter der Nummer 02306 104-1706 oder per Mail.

Quelle: Stadt Lünen / Aktuelles