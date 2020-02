Am 26.9.2019 ging meine Reise über 6 Monate nach Ägypten von Frankfurt aus los.

Ich war gespannt, was ich dort alle erleben würde, welche Umstände zu bewältigen sind und ob ich wirklich 6 Monate am Stück von meiner Heimat Lünen aushalte.

Jetzt knapp 4 Monate später kann ich sagen, das war das beste, was ich machen konnte.

Ich fühle mich sehr wohl und komme mit den Menschen hier wunderbar klar.

Ich genieße die Sonne, die Wärme und die kulturellen Gegebenheiten in vollen Zügen.

Da Ägypten eine ganz andere Lebensweise hat, wie wir in Deutschland, wird einem

das entschleunigen sehr leicht gemacht, denn Zeit ist hier relativ.

Wenn das Prinzip des "Zeit ist relativ" verstanden wurde, dann kommt auch die innerliche Ruhe und Gelassenheit von alleine.

Natürlich ist für Europäer das Leben hier wesendlich preiswerter als in Deutschland.

Daher sind auch viele hier, die ihren Lebensabend in Ägypten verbringen.

In den nächsten Beiträge werde ich ein wenig über die bisherigen Monate berichten.