40 Jahre LSV Frauen-Fußball

Lünen. Seit 75 Jahren zählt der Lüner SV zu den Großen in Westfalen. Und schon seit über 40 Jahren sind die Fußballerinnen bei den Rot-Weißen eine Macht. Über Karneval richteten sie 2015 sogar erstmals die 16. Dortmunder Frauen-Kreismeisterschaft aus.

Frauen-Fußball galt weltweit lange als moralisch verwerflich. In vielen Ländern kämpft er immer noch um gesellschaftliche Anerkennung. Der DFB hob 1970 sein Verbot für Frauen-Fußball endgültig wieder auf.

Und der LSV stand vier Jahre später in den Startlöchern. „Allererster Damen-Coach war 1974 der erfolgreiche Lüner Regional- und Verbandsliga-Stürmer Klaus „Nattu“ Hagedorn“, erinnert sich die damalige Spielführerin Sigrid Kuck an eine „schöne Zeit“.

Es folgten auf dem Trainerstuhl Herbert Schäfer und für vier Jahre Karl-Heinz Unger. In seinen zwei Jahren als Coach war Karl-Heinz „Stoppel“ Reismann, einst ebenfalls Angreifer im LSV-Regionalliga-Team, mit den beiden Aufstiegen in die Bezirks- und Landesliga besonders erfolgreich. Die Fahrten führten bis nach Bielefeld oder bis an die holländische Grenze. Dort wurde oft die Nacht vor dem Spiel im Hotel verbracht. „Wir waren damals unheimlich erfolgreich, hatten einen ganzen Schrank voller Pokale“, erzählt die damalige Obfrau Ellen Mikosch. Die Frauen sprachen damals im LSV ein gewichtiges Wort mit. Und dieses hatte bei den Jahresversammlungen Gewicht.

Es gab aber auch Tiefen. 2005 musste der LSV sein Frauen-Team neu gründen.

Das Bild zeigt Spielerführerin Sigrid Kuck. Sie traf 2006 bei der Lüner Hallen-Stadtmeisterschaft mit Karl-Heinz Unger (l.) und Karl-Heinz Reismann zwei ehemalige Trainer wieder. Foto Archiv Janning