A-Jugend des Lüner SV gewinnt

Lünen. (Jan-) Strahlend verließ am Sonntag bei den Fußballern des Lüner SV die A-Jugend als Sieger den Platz.

In der Kreisliga A verbesserte sich die von Luca Breuker trainierte Team mit einem 2:1 über den Zehnten SV Brackel auf 15 Punkte und Rang acht. Die Dortmunder sind mit zehn Punkten Zehnter. Die Tore erzielten Marcun Hedi Abidi (25.) und Sefa Elieyi (65.). Nächsten Sonntag haben die Rot-Weißen spielfrei.

Unerwarteter Spielmangel ließ das Spiel der B-Jugend (10., 4 Punkte) in der Kreisliga B platzen. So fuhr der FC Merkur (2., 28 P.) ohne Einsatz als Sieger nach Hause.