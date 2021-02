Online-Angebot und Tipps zum "Selber-machen":

Da Corona ein gemeinsames Sporttreiben im Moment verhindert, möchte der TV Eintracht seinen Mitgliedern dennoch die Möglichkeit geben, sich zu bewegen.

Dazu gibt es auf der Homepage des Vereins Online-Vorschläge mit denen der innere Schweinehund besiegt und die Figur in Form gebracht werden kann. Die vom Landessportbund zur Verfügung gestellten Angebote werden jede Woche überarbeitet und neu auf der Homepage eingestellt.

Sie finden diese Angebote hier: tve-brambauer.

Dabei will es der TV Eintracht ab dieser Woche nicht belassen und arbeitet die Vorschläge vom letzten Frühjahr noch einmal auf.

Den Nachwuchs bei Laune halten (1) - Spielgelbild:

Geht eigentlich für alle Altersstufen, man muss es nur dementsprechend anpassen, die jüngeren mit Mama und Papa, die älteren mit Freund oder Freundin. Grimassen kann man auch am Computer ziehen.

Ein Türrahmen zum Beispiel eignet sich hervorragend als imaginärer Spiegel. Stellen, setzen, legen Sie sich voreinander hin und schon kann es losgehen:

Mama/Papa machen vor, der Nachwuchs versucht mitzukommen und zwar spiegelbildlich, da kann man

in die Hocke gehen

den Arm heben

Hampelmann machen

Grimassen ziehen

ein imaginäres Fenster putzen

weitere Hausarbeiten erledigen (wischen, fegen, spülen)

auf einem Bein stehen mit den Händen über dem Kopf

hüpfen wie ein Hase

in die Kerze gehen

Beginnen sie langsam und je nach Alter des Sprößlings versuchen Sie doch einmal ihn abzuhängen.

Sie können einen Ball dazu nehmen und

cartoon von mobilesport.ch (gespiegelt)

hochgeladen von Martina Seeliger

den Ball mit der rechten / linken Hand prellen

einander zuwerfen (Vorsicht)

vor dem Körper prellen

den Ball rollen

Wir sind ganz sicher, auch Sie stecken voller Ideen, wenn Sie einmal angefangen haben. Natürlich sollte auch der Nachwuchs vormachen dürfen, also öfter mal tauschen.

Nähere Informationen zum TV Eintracht finden Sie hier: tve-brambauer.

Halten Sie Abstand und bleiben Sie gesund, damit wir bald wieder zusammen Sport treiben können.