Bundesliga-Club Haus Wieneke ehrt beste Tipper

Lünen. (Jan-) Bereits zum 20. Mal zeichnet der Bundesliga-Club Haus Wieneke seine besten Tipper aus. Club-Vorsitzender Klaus Kolbert lädt dazu am Sonntag, 23. August 2020, in die Gaststätte Haus Wieneke an der Borkerstr. In Nordlünen ein.

Nach dem Treffen um 17 Uhr folgt einem Rückblick und der Ehrung der besten Tipper der Ergebnisse der 1. Fußball-Bundesliga ein gemeinsames Essen.

Mitglieder im Club sind durchweg ältere, einst aktive Lüner Sportler, wie Fußballer, Schützen und Biathleten.