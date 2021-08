Neue Übungsleiterin beim TV Eintracht:



Nach den Sommerferien wird es ein neues Gesicht bei den Montagsfrauen gegen, denn die bisherigen Übungsleiterinnen Uschi Busch und Conni Körbl sind aus gesundheitlichen bzw. beruflichen Gründen verhindert. Daher übernimmt Carmen Damaschke zunächst vorrübergehend diese Gruppe.

Carmen Damaschke ist zudem als Übungsleiterin im Schwimmverein in Brambauer tätig und kennt einen Großteil der Montagsfrauen schon aus dem privaten Umfeld, so dass sie sich schnell bereit erklärte, an dieser Stelle auszuhelfen.

hochgeladen von Martina Seeliger

Der Turnverein sagt danke und freut sich auf die Zusammenarbeit. Bei ihrer Vorstellung in der vorbereitenden Übungsleitersitzung für die Wiederaufnahme des Übungsbetriebs nach den Sommerferien überreichte ihr die Vorsitzende Uschi Rempe den Vereinsrucksack mit dem Vereins-T-Shirt.

hochgeladen von Martina Seeliger

Geplant ist der Start für den 23. August.

Nähere Informationen zum TV Eintracht finden Sie auf der "Homepage".