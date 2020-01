Wie in jedem Jahr lädt der Schwimmverein Lünen 08 alle Mitglieder zur Jahreshauptversammlung ein.

Die Versammlung findet im Vereinszentrum am Cappenberger See 1a, 44534 Lünen statt.

Termin ist dieses Jahr am Sonntag, 23. Februar um 11:00 Uhr.

Neben den Rechenschaftsberichten und Wahlen stehen dieses Jahr auch noch einmal Satzungsanpassungen auf der Tagesordnung.

Die gesamte Agenda mit Erläuterungen zur Satzungsanpassung, sowie die Satzungsanpassungen können im Vereinszentrum (freitags 19:00-21:00 und sonntags 10:30-13:00), sowie auf der Homepage des Vereins eingesehen werden.

Der Vorstand wünscht sich, dass die Mitglieder zahlreich an der Versammlung teilnehmen.

Anträge aus dem Kreis der Mitglieder können bis 20. Februar um 17:00 Uhr per Brief oder Mail an 1.vorsitzender100@svluenen08.de gesendet werden.