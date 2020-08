Gut gespielt, Chancen vertan - LSV verpasst 4. Turniersieg

Von Bernd Janning



Blitz-Turnier TuS Wiescherhöfen

Lüner SV - SVE Heessen 3:0

Hammer SV - TuS Wiescherhöfen 3:0

Platz 3: SVE Heessen - TuS Wiescherhöfen 3:1

Platz 1. Hammer SV - Lüner SV 2:0

Fußball-Westfalenligist Lüner SV verpasste bei seiner fünften Teilnahme am Vierer-Blitz-Turnier des Landesligisten TuS Wiescherhöfen den vierten Sieg. Es sprang „nur“ ein zweiter Platz heraus. Einmal gab es zuvor Rang drei. Lünen verlor jetzt unglücklich im Finale gegen den Oberligisten Hammer Spielvereinigung.

Die erste Halbzeit des ersten Spiels gegen den Bezirksligisten SVE Heessen war zum Haare raufen. Dafür war SVE-Coach Rouven Meschede zufrieden. Besser wurde es nach der Pause, in der Ricardo Ribeiro, Luca Frenzel und Albomit Kokollari ein verdientes 3:0 herausschossen. Das vielleicht schönste Tor des Turniers erzielte dabei „Rico“ Ribeiro mit seinem Fallrückzieher aus 13 Metern.

LSV: Egzon Jusufi - Albin Kokollari, Amer Masic, Gianluca Reis, Jan Nielinger, Dzanan Mujkic, Felix Rudolf, Can Demircan, Ricardo Ribeiro, Albomit Kokollari, Luca Frenzel - Trainer: Christian Hampel

Im Endspiel, dieses erreichten die beiden Sieger der ersten beiden Begegnungen, zeigten die Lüner Löwen eine gute Leistung. Doch sie nutzten ihre Chancen - Verhältnis 7:2 - einmal mehr nicht. Die besten Möglichkeiten hatte David Loheider gleich bei drei Versuchen. Milan Sekuic hätte zweimal in Netz treffen können. Tore-Niclas Burg scheiterte einmal und Daniel Mikuljanac hatte Pech mit einem Pfostenschuss.

Die Abgebrühtheit, die wenig zuvor beim 4:0 im Test gegen den Landesligisten Hombrucher SV zumindest in den ersten 50 Minuten gezeigt wurde, fehlte. Überlegen, aber ohne Vollstrecker, wurde Lünen durch Hamms Joker Vincent Ocansey bestraft. Schoss dieser am Freitag noch im Kreis-Pokalfinale beim 1:0 über die IG Bönen das „goldene Tor“, so traf er jetzt kurz nach Beginn der zweiten Hälfte. Für den Landesligisten IGB spielen übrigens die Ex-LSVer Yasin Acar, Samet Akyüz, Adem Cabuk und Ersin Kusakci.

Lünen blieb in allen Belangen überlegen. Bei Hamm schwanden mehr und mehr die Kräfte, retteten der Pfosten und Keeper Jeol Kiranyaz. Dann holte sich Kapitän Marcel Todte mit einem letzten Sprint nach einem Missverständnis in der LSV-Defensive den Ball, bediente Halil Dogan, der zum 2:0 eindrückte. Damit gewann das Team um Trainer Steven Degelmann ohne Gegentor.

LSV: Egzon Jusufi - Noel Lahr, Sascha Ernst, David Loheider, Milan Sekulic, Mohammad Alokla, Ali Bozlar, Daniel Mikuljanac, Matthias Göke, Marius Kröner, Tore-Niclas Burg - Trainer: Christian Hampel