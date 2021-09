Die Judoka des Lüner SV richten am Samstag, dem 2. Oktober zum wiederholten Male die Westdeutschen Meisterschaften der Altersklasse U 21 Frauen und U 21 Männer aus.

Die stärksten Judoka der Jahrgänge 2001 bis 2004 aus Nordrhein-Westfalen werden in der Sporthalle der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule an den Start gehen und um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft fighten. Es werden mit Sicherheit viele interessante und umkämpfte Duelle zu sehen sein. Bitte beachten: Für die Kämpfer, Betreuer und Zuschauer gelten die 3G-Regeln und eine Maske muß getragen werden.

Zeitplan:

9:00 - 9:30 Uhr Waage Männer U21 -60 kg / Frauen U21 -48, -52 kg

10:00 - 10:30 Uhr Waage Männer U21 -66 kg / Frauen U21 -57 kg

11:30 - 12:00 Uhr Waage Männer U21 -73 kg / Frauen U21 -63, -70, -78, +78 kg

13:30 - 14:00 Uhr Waage Männer U21 -81, -90, -100, +100 kg

Judoka des Lüner SV bieten am Samstag, dem 2. Oktober in der Zeit von 11.00 bis 13.00 Uhr ein Schnuppertraining an.

Endlich ist wieder Training möglich. Deshalb möchten die Judoka allen Mädchen und Jungen im Alter von 5 bis 14 Jahren den ersten olympischen Kampfsport vorstellen. Das Schnupperangebot findet Samstag, 2. Oktober von 11.00 bis 13.00 Uhr in der Turnhalle der Schule am Heikenberg in Alstedde statt und wird in lockerer Form eine vielseitige Sportart vorstellen.

Die Teilnahme ist natürlich kostenlos. Als Bekleidung reichen normale Sportsachen. Die Judoka würden sich über eine gute Resonanz freuen!