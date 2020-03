Lünen macht alle Sportanlagen dicht

Lünen. Jan-) Die Stadtverwaltung Lünen hat verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. In diesem Zuge sind ab sofort sämtliche städtischen Sportanlagen (Hallen und Sportplätze) zunächst bis zum 19. April 2020 gesperrt.

Somit müssen sämtliche Trainingseinheiten, Wettbewerbsspiele und Veranstaltungen auf und in den Lüner Sportstätten ausfallen.

Die Sportverwaltung informiert alle Vereine und Nutzergruppen auf diesem Wege. Es wird keine weitere postalische Nachricht geben, es sei denn, es wird ein Original eerwünscht. Die Nutzungsgebühren fallen im Sperrzeitraum nicht an, so dass Sie keine Kosten für diesen Zeitraum befürchten müssen.

Die Sportverwaltung wird bis zum 19. April 2020 für den Besucherverkehr geschlossen. Derzeit müssen persönliche Treffen auf Notfälle beschränkt werden. Somit können auch keine Termine vor Ort wahrgenommen werden.

Die Sportverwaltung ist weiter wie folgt zu erreichen:

Tel.: (0 23 06) 104 2445 + (0 23 06) 104 2449

Abteilungsemailadresse: sport@luenen.de