Lüner Jungs: David Solga mit BVB Tabellenführer

Von Bernd Janning

Lünen. Neuer Tabellenführer der Fußball-Regionalliga West ist die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Das Team um Trainer Enrico Maaßen, der mit Beginn dieser Saison vom Klassenkonkurrenten SV Rödinghausen gekommen war, und dem Ex-Lüner David Solga als Co, gewann beim Dreizehnten SC Wiedenbrück mit 4:1. Beim Verlierer wurde der Lüner Abwehrspieler David Hüsing in der 78. Minute eingewechselt. Der BVB liegt mit 13 Zählern einen Punkt vor 3.-Liga-Absteiger Fortuna Köln.

Mit elf Punkten ist mit dem SC Preußen Münster ein weiterer 3.-Liga-Absteiger Dritter. Die Preußen mit dem Borker Stürmer Joel Grodowski brachen aus Wuppertal einen Punkt mit.

Nur drei Spiele hat bisher Rot-Weiss Essen absolviert. Jetzt gab es bei RW Ahlen mit 3:2 den ersten Sieg für das Team mit den Lünern Sandro Plechaty und Felix Backszat. Währen Plechaty durchspielte, gehörte Backszat, der zuletzt mit seinem Tor das 1:1 in Dortmund erzielte, noch nicht einmal zum Kader. RWE-Trainer Christian Neidhart hatte alle Mann an Bord und so die Qual der Wahl. Er verzichtete unter anderem auf Backszat.

Lippstadt mit dem Ex-Lüner Marc Woller als Co-Trainer steht nach dem dritten Remis, jetzt 2:2 bei 3-Liga-Absteiger SF Lotte, auf Platz sieben. Der SVL musste weiter auf den verletzten Ex-LSV-Torjäger Johannes Zottl verzichten.

Samstag spielen Oberhausen gegen Homberg und Lippstadt gegen Essen, Sonntag erwartet Dortmund Bonn.