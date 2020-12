Mario Schott und Marcel Riepert feiern Geburtstag

Lünen. Zwei bekannte Lüner Fußballer feiern am heutigen Montag (21. 12. 20) Geburtstag.

Mario Schott wird 54, Marcel Riepert 39 Jahre alt. Beide spielten auch für den Lüner SV, der eine fast zwei Jahrzehnte, der andere eine halbe Saison.

Schott kickt seit seinem zehnten Lebensjahr. Er stammt vom SuS Oberaden, wo er neun Jahre spielte. Es schloss sich eine Saison bei der Hammer Spielvereinigung an. Dann wurde er Stammspieler des Lüner SV.

Und dies über eine unglaubliche Zeit von 18 Jahren. Als der Mann, der alle Positionen, vom Torwart bis zum Stürmer spielen konnte, 1988 vom SuS Oberaden nach Schwansbell kam, stieg er mit dem Lüner SV in die Landesliga ab.

Jahr für Jahr gab es dann dort meist Spitzenplätze. Doch der Wiederaufstieg wurde, wie nach der Serie 1993/94 durch ein Aus in der Relegation, immer wieder verpasst. Die Rückkehr in die Westfalenliga glückte erst 1997/98. Wenig später, 1999/00, gehörte Schott mit zum Aufstiegsteam der Rot-Weißen in die Oberliga.

Schott, da inzwischen über 30 Jahre alt, kehrte dann als Spielertrainer zum SuS Oberaden zurück, übernahm am Römerberg später auch das Amt desSportlichen Leiters.

Riepert stammt vom BV Brambauer. Über den damaligen ATC Brambauer fand er Januar 2004 den Weg zum Lüner SV, stieg mit diesem Ende dieser Serie aus der Oberliga ab.

Der VfB 08 Lünen und wieder der BV Brambauer waren weitere Stationen des Sohnes des Dezember 2009 verstorbenen BV Brambauers Günter Riepert, einst auch Spieler des Lüner SV in der Regionalliga und für Schwarz-Weiß Essen in der 2. Bundesliga. ©textfotojanning