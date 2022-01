Kein Turnbetrieb am Nachmittag des 25. Januars:

Wegen einer Schulveranstaltung steht dem TV Eintracht die Turnhalle an der Profilschule am Dienstag, dem 25. Januar nicht vollständig zur Verfügung. Daher kann das Seniorenturnen von 16 bis 17 Uhr sowie die "Ran-an-die-Geräte-Gruppe" für Mädchen von 17 bis 18:30 Uhr in dieser Woche nicht stattfinden.

Die Gruppe fit Mix sowie die Ballspiele am Abend sind davon nicht betroffen.

Der Verein macht zudem noch einmal darauf aufmerksam, dass die Corona-Regeln eingehalten werden müssen, die Sie hier noch einmal nachlesen können:

Wichtiges Update zu den Corona-Regeln

und Personen mit Erkältungssymptomen nicht am Übungsbetrieb teilnehmen können.

Halten Sie Abstand, denken Sie an die Regeln und bleiben Sie gesund, damit wir weiterhin Sport treiben können.